1ª Edição da Crooco Sunset traz Mateus e Belini

A primeira edição da Crooco Sunset será realizada neste sábado (29), a partir das 16h, no Croocodilo Supermercados, na avenida Comendador José da Silva Martha, 12-10. A festa contará com atrações musicais de vários gêneros. A principal delas fica por conta da dupla sertaneja Mateus e Belini, que faz grande sucesso na cidade e apresentará canções autorais e hits. Para agitar o público presente, também haverá pagode, sob a responsabilidade do grupo Quinta Nossa. Outra atração convidada é o DJ B2C. A dupla sertaneja fechará a noite.



O evento é uma realização de Croocodilo Supermercados e CRP Produções, e conta com a parceria do Jornal da Cidade/JCNET e Check-in Cidade. Haverá pista e camarote.



João Avelar, proprietário da rede Croocodilo Supermercados, explica que o evento vai ocorrer no estacionamento. "É um espaço amplo e agradável. Esta é a 1ª edição, mas já estamos trabalhando na realização de outros eventos e esperamos fazer muito mais", afirma. Os convites estão à venda no site https://q2ingressos.com.br/events/croocosunset-espaco-croocodilo24022025035438 ou com promotores (sem taxa) pelo Whats (14) 99813-4413 ou (14) 99856-7281. O Supermercado Croocodilo fica na Comendador José da Silva Martha, 12-10.