Pirajuí celebra 110 anos com shows e desfile

Pirajuí (58 quilômetros de Bauru) completa 110 anos neste sábado (29). Para celebrar a data, a prefeitura preparou uma programação especial para esta sexta-feira (28) que inclui desfile cívico e shows de artistas locais.



O palco da festa será a Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, no Centro. As celebrações começam às 19h, com o desfile cívico.



Às 21h, a dupla sertaneja Camila e Adiel sobe ao palco para animar o público e, a partir das 22h30, o show será com Jota.



A partir da 0h, os "Japanejos" Lucas Akira e Fábio prometem fazer um show especial de aniversário para a terra natal deles, com músicas autorais e clássicos do sertanejo. A partir da 1h30, a festa será comandada pelo DJ Henrique.