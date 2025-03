Secretário de Turismo visita Piratininga hoje

O secretário de Turismo do Estado de São Paulo, Roberto Lucena, estará nesta sexta-feira (28) em Piratininga (13 quilômetros de Bauru), onde tem uma reunião marcada com o prefeito Sandro Bola. Ele também irá conhecer a cidade que, desde 2018, mantém o título de MIT (Município de Interesse Turístico).



De acordo com o Executivo, o secretário fará ainda uma visita à Feira da Lua, às 18h30, onde poderá conhecer o potencial gastronômico e cultural de Piratininga.



A Feira da Lua acontece na Praça Central da cidade e, nesta sexta, contará com apresentação da cantora Maria Birello, considerada um fenômeno da música sertaneja. Pela manhã, Lucena participará de workshop sobre gestão pública em um hotel em Bauru.