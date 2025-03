SP lança campanha para fortalecer políticas às mulheres

O Governo de São Paulo lançou nesta semana uma campanha publicitária para dar visibilidade às políticas públicas estaduais voltadas às mulheres, por meio do movimento São Paulo por Todas. A ação divulga os resultados do primeiro ano do movimento em questões de segurança, saúde e autonomia financeira, que representam os três pilares da SPMulher, e busca alcançar mulheres que ainda não conhecem a rede de apoio ou não sabem como acessá-las.



As ações preveem campanhas publicitárias com orientações para que as mulheres baixem o aplicativo Mulher Segura. O app conta com um botão de pânico para acionar a polícia e permite o acesso rápido à rede de proteção. O filme da campanha também será exibido em 780 salas de cinema em todo o estado. Além disso, chegará ao streaming pela Netflix.



Criadoras de conteúdo das comunidades de São Paulo serão mobilizadas para amplificar as mensagens da campanha, garantindo que o tema alcance um público segmentado e mais vulnerável. Outro destaque da ação está na ativação de alertas em celulares de mulheres que estão próximas a bares, restaurantes e baladas. A campanha conta com filmes de 30 segundos, merchandising, spots de áudio e mídias out of home (OOH). As peças publicitárias serão inseridas em espaços como canais de TVs abertas e pagas, rádios da capital, interior e litoral, regiões de grande circulação de pessoas, grandes portais, redes sociais, além dos canais de comunicação do Governo de SP.