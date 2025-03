TV USP estreia hoje 'Lupa', programa que esmiúça vários temas

A TV USP Bauru estreia, na noite desta quinta (27), o 'Lupa', novidade na programação de 2025. Como o próprio nome já pressupõe, o objetivo é trazer um olhar mais esmiuçado - e pessoal - sobre vários assuntos, com boas histórias, informação de qualidade e serviço de utilidade pública. O tema do programa de estreia é o Acidente Vascular Cerebral (AVC), popularmente conhecido como derrame. O episódio completo vai ao ar nesta quinta, às 20h, na TV Câmara Bauru (canal 10 na NET e 60.3 UHF Digital). Logo em seguida, estará disponível na íntegra no YouTube (www.youtube.com/tvuspbauru).



A partir de uma experiência pessoal da própria equipe da TV USP Bauru, já que o pai do jornalista Vitor Oshiro foi acometido por um AVC, este primeiro episódio percorre uma jornada para abordar outros ângulos da temática. A narrativa se desenrola mostrando a história de um empresário que teve AVC ainda jovem e como ele se recuperou; como funciona a Casa da Afasia da FOB-USP, serviço inédito no Brasil; e detalha sobre identificação e o socorro.



"A ideia do programa é, sob um olhar em primeira pessoa, 'colocar uma lupa' em assuntos que merecem maior atenção de todos", destaca a equipe da TV USP Bauru, formada por Guilherme Bacciotti, Paula Marques e Vitor Oshiro.



Serviço

O primeiro episódio do 'Lupa', com a temática AVC, vai ao ar nesta quinta-feira (27), às 20h, na TV Câmara Bauru, pelo canal 10 na NET e 60.3 UHF Digital. Logo em seguida, estará disponível no Canal no YouTube (www.youtube.com/tvuspbauru). Lá, inclusive, é possível conferir todas as produções da TV USP Bauru, assim como as demais novidades no Instagram (www.instagram.com/tvuspbauru).