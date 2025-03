A mecânica do caminhar ocorre pelo desequilíbrio provocado entre as duas pernas.



Ao desejarmos seguir, nosso corpo se lança em pêndulo sobre uma única perna. Esse desequilíbrio nos permite, momentaneamente, equilibrar-nos apenas sobre ela.



Uma vez desequilibrados, inclinamo-nos para a frente e direcionamos o desequilíbrio para onde desejamos ir. Para não cair, a perna livre se projeta nessa direção e nos apoia no chão. Em seguida, a perna anterior se solta, e assim conseguimos fluir.



Esse é o caminhar.



E o que seria o caminho?



Nessa visão, o caminho é o espaço físico projetado entre as pernas durante esse movimento pendular.



O caminho é esse espaço.



Ao lançarmos nosso peso sobre uma perna, tocamos a fronteira do caminho.



E ao ser tocado pela planta de nossos pés, o caminho se eterniza, pois jamais será pisado novamente nas mesmas condições. É o eterno presente.



Quando caminhamos rapidamente ou corremos, os movimentos se sincronizam em um balé de fluxos e toques.



As Pegadas do Caminho



Podemos até imaginar que, por alguns milésimos de segundo, entre uma passada e outra, ambos os pés estejam livres, suspensos no ar, sem contato com o solo.



Esse seria o momento máximo de fluxo suave e sincronizado, de plena presença no caminho - fluindo sem agredi-lo, apenas se conectando a ele.



O solo e a planta dos pés são as fronteiras do caminhar.



Sabemos que grandes homens pisaram neste solo. Muitos deixaram marcas; outros, por sua pressa e falta de presença, sequer sentiram o chão sob seus pés - simplesmente passaram.



Quando Maria Madalena viu Jesus se aproximando com os seus, à primeira vista, exclamou:



"Nunca vi um homem tocar o solo desta maneira."



E o seguiu.



Este solo é sagrado. "Tira as sandálias", foi a primeira fala do encontro com o Sagrado e o Profeta.



Podemos flutuar, voar e seguir nosso caminho - passo a passo, sem agressões nem tropeços.



Basta desequilibrar-se e colocar um pé à frente do outro.



E, como diz o profeta: "A cada passo, uma prece pela oportunidade de andar livremente."