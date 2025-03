Mulher que deixou cães doentes, e sem ração, é presa em Lençóis

Lençóis Paulista - A Polícia Civil de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) prendeu em flagrante, na tarde desta quarta-feira (26), uma mulher de 45 anos suspeita de deixar seus cachorros doentes, e sem alimentação, mesmo após três notificações, e com a oferta de atendimento veterinário gratuito na cidade. Os animais, entre eles filhotes, foram encontrados extremamente magros, e também com febre. Dois não resistiram e morreram desde as primeiras visitas.



De acordo com o boletim de ocorrência (BO), os policiais civis foram acionados por representante do Canil Municipal, que informou que a tutora dos cães já havia sido notificada três vezes, uma vez em julho e duas vezes em agosto do ano passado, em razão dos maus-tratos aos animais.



Em todas as ocasiões, eles foram encontrados com magreza extrema e, segundo o BO, mesmo após orientações e informações sobre a disponibilização de atendimento veterinário gratuito pela seção de proteção e saúde animal municipal, a mulher não tomou nenhuma atitude.



Durante as primeiras vistorias no imóvel, localizado na Vila Baccili, as equipes identificaram duas cadelas adultas e quatro filhotes de uma delas. Nesta quarta-feira, verificaram que um dos animais adultos, além de um filhote, haviam morrido e que a outra cadela havia dado cria novamente.



Todos os cães, além de magros, estavam com febre. Eles foram encaminhados ao Canil Municipal e a tutora, que estava em um bar, foi localizada pelos policiais civis e autuada em flagrante pelo crime de maus-tratos. Ela permaneceu à disposição da Justiça, aguardando a audiência de custódia.



De acordo com a Polícia Civil, além de atendimento veterinário, a Prefeitura de Lençóis Paulista também disponibiliza de forma gratuita a castração de cães e gatos e, para as famílias em situação de vulnerabilidade, distribui ainda pacotes de ração juntamente com a cesta básica.