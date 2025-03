Prefeitura de Bauru construirá primeira escola em ‘steel frame'

A Emeii Apparecida Pezzatto, na Vila Giunta, estava em condições precárias e o prédio teve que ser demolido. Na mesma área, uma escola nova está sendo construída, com previsão de conclusão nos próximos meses, e investimento de R$ 5.440.210,48. Após ser entregue, a unidade escolar vai ampliar a oferta de vagas na região da Vila Giunta.

Em outras duas creches, as obras foram retomadas no final de 2023, após paralisação em 2020, e também vão permitir a ampliação de vagas em regiões que tiveram crescimento de população nos últimos anos. Na creche do Núcleo Fortunato Rocha Lima, o investimento é de R$ 4.211.619,17. Já na creche do Parque Bauru, o valor é de R$ 4.173.793,25. As duas creches possuem previsão de conclusão até o segundo semestre deste ano. Ainda na educação infantil, a reforma e ampliação da Emei Vera Lúcia Cury Savi, no Nova Esperança, está sendo realizada com investimento de R$ 4.853.754,26, com conclusão prevista para o primeiro semestre de 2026.

Por fim, foram retomadas no ano passado as obras da Emef Dirce Boemer Guedes de Azevedo, no Parque Bauru. A retomada foi feita após nova licitação. O investimento é de R$ 6.421.724,01, também com finalização prevista até o ano que vem.