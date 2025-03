Bauru terá encontro de escrita e escuta

Nesta quinta-feira (27), o Espaço Gaia Bauru vai sediar o Encontro de Escrita e Escuta mediado pela escritora, poeta e psicanalista Maria do Socorro Santos, autora do livro 'A noite dos tempos' (Editora Mireveja), que será lançado em Bauru no sábado (29), às 16h, no Espaço Coletivo Vila.



A autora convida pessoas interessadas em mergulhar na poesia e no mistério da criação artística. "Um tempo para bordar palavras, escutar silêncios e deixar a escrita nos atravessar", destaca.



Natural do agreste pernambucano, Maria do Socorro transita entre a Capital paulista e seu refúgio no Sítio Cresce Verde, em Joanópolis (SP). Ela foi militante da Ação Popular (AP), de 1964 a 1973, e está entre as mulheres que romperam com as imposições de gênero na luta contra o autoritarismo da ditadura no Brasil.



Na escrita poética, ela encontrou um caminho para seguir adiante. "Naquela época, fui exilada por seis anos e meio e voltei para resgatar meu lugar no mundo aqui. Fui escrevendo para não morrer e amando compartilhar a escrita com as amigas e amigos", conta.



SERVIÇO

O encontro será das 18h30 às 21h. O Espaço Gaia fica rua Mario dos Réis Pereira, 3-137, Parque Colina Verde. O investimento R$ 120,00. As vagas são limitadas. Informações: 14 99144-3573. Inscrições: https://forms.gle/cK1omgPFCdDntdbC6

Já o lançamento do livro 'A noite dos tempos' (Mireveja) será no sábado (29), às 16h, no Espaço Coletivo Vila, situado na rua Antonio Alves, 16-15, Centro. Entrada franca.