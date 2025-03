Jaú: área de transbordo é interditada

Nesta segunda-feira (24), a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) interditou uma área às margens da rodovia engenheiro Paulo Nilo Romano (SP-225), a Jaú-Brotas, que era utilizada pela Prefeitura de Jaú (47 quilômetros de Bauru) para transbordo do lixo domiciliar coletado no município. Até que um novo terreno seja licenciado, o município terá que encaminhar os resíduos diretamente até aterro particular na região.



Em nota, a Cetesb informou que o município "está no processo de licenciamento de uma nova área, que poderá ser utilizada apenas após a obtenção das licenças ambientais necessárias".



Também por meio de nota, a Secretaria de Meio Ambiente de Jaú disse que foi notificada ontem sobre a interdição. "A Administração Municipal já está adotando as providências cabíveis para garantir que a população não seja prejudicada", declarou.





Área às margens da Jaú-Brotas reúne grande volume de lixo (Foto: Luizinho Andretto)



A reportagem apurou que, no final de fevereiro, o Executivo assinou contrato com um particular, mediante inexigibilidade de licitação, para alugar uma área para o transbordo de resíduos domésticos pelo valor de R$ 900 mil, pelo período de 60 meses.



Conforme já divulgado pelo JC, desde 2022, a área de transbordo é alvo de denúncias por conta do acúmulo prolongado de lixo, que não poderia ficar no local por mais de 24 horas. As irregularidades resultaram em inúmeras notificações e na rescisão do contrato com a empresa anteriormente responsável pelo serviço.



Em 2023, uma nova empresa foi contratada pelo Executivo, em caráter emergencial, sem licitação, por R$ 2,2 milhões, para realizar o transbordo e o transporte do lixo domiciliar até um aterro particular. Indícios de irregularidades na contratação levaram o Ministério Público (MP) a instaurar inquérito civil no início de 2024.