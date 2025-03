Vale a pena aplicar com rigor a Lei da Ficha Limpa, ao invés de um cartão amarelo de 8 anos, cartão vermelho, banir definitivamente todos os com "fichas sujas" do cenário político.



Suponha que o efetivo político brasileiro, de cabo a rabo (de vereador a presidente), seja de 90 mil, para o Brasil com 220 milhões de habitantes. O contingente político é de, 0,04% da população.



Vale a pena descartar toda "ficha suja". Será a forma de dar chance aos que priorizem o Brasil, ao invés de seus interesses pessoais. Só assim os Lulas da vida e outros mequetrefes serão alijados da política.



Meu voto para deputado e para senador será para aquele eliminar o "ficha suja" do cenário político.