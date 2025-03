Morre em Bauru o empresário Ibrahim Tobias aos 92 anos

Aos 92 anos, o empresário Ibrahim Nakhl Tanach Tobias morreu, nesta segunda-feira (24), em decorrência de causas naturais, em Bauru. Natural da cidade de Bekarzala, no norte do Líbano, ele imigrou para o Brasil em 1955. Na cidade, constituiu família e obteve sucesso como comerciante, empresário nos ramos têxtil e de confecção, além de atuar também no agronegócio.



Ibrahim era o mais velho dos oito filhos do casal Nakhl Tanach Tobias e Mariam Boulos Tobias. Tinha como irmãos Edmond, Mura, Moussa, Youssef, Julieta, o ex-deputado estadual Pedro Tobias e llza. Agora, restaram apenas Pedro e as duas irmãs.



Ibrahim também deixa a viúva Pauline Ibrahim Tobias, os filhos Elias Nakhl Tobias, Rogério Tobias, Tony Tobias, além dos netos Tony Tobias Junior, Laura Zamaro Tobias, Alexandre Valente Tobias e Henrique Valente Tobias.



De acordo com o filho Tony Tobias, seu pai Ibrahim foi o alicerce da família durante a imigração e a adaptação no Brasil, sendo uma figura ímpar, com uma história brilhante em Bauru. "Mesmo sendo o primeiro professor concursado de Bekarliza, ele viajou para o Brasil no porão de um navio, sem ter a certeza de que alguém estaria no porto de Santos para recebê-lo. Veio com o propósito de ajudar toda a família. Também queria comprar a outra metade das terras no Líbano, onde eram plantadores de azeitona. Trouxe todos, um a um, à medida que Deus lhe abria os caminhos da prosperidade. Os irmãos vieram em cabines do navio, e o irmão Pedro Tobias, o último a chegar, pôde vir de avião, pois estava cursando medicina na França", recorda com carinho o filho. Ibrahim teve ainda a oportunidade de ajudar a família de sua esposa e apoiar todos os filhos e formar todos os netos.

"Grande homem como filho, marido, pai e avô. Vai deixar muitas saudades, mas também um grande legado", finaliza o filho.



O velório de Ibrahim Tobias acontece no Centro Velatório Terra Branca, do Centro, e o sepultamento está marcado para as 10h desta terça-feira (25), no Cemitério da Saudade, em Bauru.