Escolhi não ser um homem branco, diz Pedro Cardoso

Pedro Cardoso escolheu não ser um homem branco. "Eu me insurgi", afirma. "Me fiz diferente do que estaria condenado a ser pelo lugar na sociedade e no tempo que me coube existir neste mundo." O ator admite que não é possível subverter a própria biologia, mas, sim, a cultura. E, ao se reconhecer como parte da branquitude, resolveu se rebelar contra ela. "Para quem nasce nesse lugar no Brasil, não basta reconhecer nossas injustiças sociais. É preciso se mover em direção à igualdade." Por isso, o ator escolheu a editora independente Barraco Editorial para lançar um livro de crônicas, intitulado "Dias Sem Glória", em coautoria com o jornalista Aquiles Marchel Argolo. O livro está em pré-venda no site da Barraco Editorial.



"Se eu fosse editar o livro numa Companhia das Letras ou na editora Record, faria mais um gesto para a concentração de renda", afirma ele, que já publicou dois livros. Para ele, publicar pela Barraco Editorial é um pequeno gesto na contramão da mais-valia. A obra é assinada também por Aquiles Marchel Argolo etem 120 páginas. Custa R$ 50,00.