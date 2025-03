Arnaldo Antunes: álbum com parceria de David Byrne

"Novo Mundo" é um álbum que traz um pacote de boas novidades para os fãs de Arnaldo Antunes. Ele volta a reunir uma banda para acompanhá-lo, apresenta uma safra de canções em formato pop e com um uso inventivo de sintetizadores, como nunca na carreira, e traz em duas faixas uma parceria valiosa: canta com David Byrne. Não é pouca coisa para um álbum só.

Depois de praticamente passar quatro anos trabalhando com o pianista Vítor Araújo, com quem gravou em 2021 o álbum "Lágrimas ao Mar" e excursionou dentro e fora do Brasil, a opção pelo "modo banda" inevitavelmente iria trazer algo completamente novo ou talvez um resgate de seu passado mais, digamos, rock?n?roll. E o resultado é uma mistura das duas coisas.

Os eleitos para essa nova fase são velhos colegas de palco e estúdio: Vitor Araújo nos teclados, Betão Aguiar no baixo, Kiko Dinucci nas guitarras e efeitos eletrônicos, e Pupillo, que, além de cuidar de bateria, percussão e programações, assume a produção do álbum. Uma banda da pesada, e que provavelmente deve proporcionar a Antunes a chance de continuar um pouco no clima da consagradora e recente turnê de reunião dos Titãs em grandes arenas. A música que dá título é a primeira a tocar, e há estranheza. O novo mundo proposto na letra remete a desolação, que compõe um clima um tanto tétrico com a música marcada por sons sintetizados. O rapper Vandal participa e há uma citação de sua "MUNDANOH". Mas em seguida vem "O Amor É a Droga Mais Forte". A avaliação da crítica é ótima. É possível conferir nas plataformas digitais.