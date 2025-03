Bauruense se destaca como jogadora e treinadora nos EUA

Natural de Bauru, Livia Kimura constrói uma trajetória no vôlei e se consolida nos Estados Unidos. Pelo clube Hollenball Juniors, a jovem liderou sua equipe ao título da categoria 14 anos no torneio 501 Invitational, uma competição altamente competitiva realizada em Cabot, Arkansas, que reúne clubes de destaque do voleibol juvenil.



A jogadora também já atuou no Trinity Valley Community College (D1 Junior College) e na Universidade de Arkansas em Little Rock (D1 NCAA), onde se destacou e recebeu reconhecimentos como All-Conference (Melhores atletas de uma conferência esportiva universitária), Academic All-America (Atletas universitários que se destacam tanto no esporte quanto na área acadêmica) e o prêmio Unsung Hero Award (reconhece atletas que fazem contribuições significativas para suas equipes, demonstram dedicação, espírito de equipe e um impacto positivo nos bastidores).



Livia se formou em Sports Management (Administração Esportiva) e concluiu mestrado em Comunicação com objetivo de ampliar sua expertise nas áreas esportiva e educacional. Após encerrar sua trajetória como aluna e atleta, passou a se dedicar à formação de jovens talentos, desempenhando um papel fundamental no desenvolvimento da nova geração do voleibol.



Livia recebe atletas de várias cidades para aulas particulares e treinamentos personalizados. Seu trabalho tem impactado diretamente o desempenho dessas jovens esportistas, ajudando-as a aprimorar suas habilidades técnicas, fortalecer a confiança e alcançar novos patamares no voleibol. Seu trabalho tem transformado a trajetória de jovens atletas, contribuindo para a formação de futuras gerações dentro e fora das quadras, deixando um legado de excelência e paixão pelo esporte.