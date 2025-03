Evento com música ao vivo e batalhas de rap em Bauru

A partir da parceria inédita com o Instituto Acesso Popular, o "Torneio Draft 3X3" do Bauru Basket, que acontece em Bauru, neste sábado (22), a partir das 8h, combina esporte e cultura. O evento, no Ginásio Panela de Pressão, contará com música ao vivo e batalhas de rap. A programação começa com o artista Everaldo Luiz, que criará um painel durante a Perifeirinha, espaço dedicado a empreendedores. A discotecagem tem início às 13h com os DJs Ding e Mozzão.

A batalha de rima será às 14h. A segunda rodada está prevista para às 15h10, a semifinal às 16h30 e o final, às 18h. Os 3 melhores MCs ganharão prêmios em dinheiro. As atrações retomam os palcos às 14h40, com Zóio Baixo MC e Wise Madness. Às 16h, Boleragem MC, às 17h pocket shows de Thigor MC e, em seguida, Poexistindo Marginal. Os artistas fazem parte dos projetos Ensaio e Rap Hour. O evento é gratuito e terá praça de alimentação. O "Circuito Acesso Popular de Arte e Cultura" é uma realização do Instituto Acesso Popular em parceria com a Secretaria de Cultura de Bauru.