Domingo tem aula de dança cigana ao ar livre em Bauru

A Prefeitura de Bauru, por meio da Divisão de Ensino as Artes (DEA) da Secretaria de Cultura, realiza neste domingo (23), das 9h às 10h, uma aula de dança cigana ao ar livre no Parque Vitória Régia. A atividade é aberta à população e tem o objetivo de aproximar os munícipes dessa manifestação artística. As aulas acontecem um domingo por mês, sempre em locais variados, e são realizadas ao ar livre como forma de reverenciar a natureza, elemento central na cultura cigana. As datas são divulgadas com antecedência.

Mais informações podem ser obtidas na Divisão de Ensino as Artes pelo telefone (14) 3235-9351, das 8h as 17h, de segunda a sexta-feira.