A magia do boteco

Tem certas coisas que só existem no boteco, as pessoas se reúnem para falar e discutir sobre quase tudo e até acabam "acreditando" em certas "verdades", mesmo sabendo que é "dar murro em ponta de faca", "chover no molhado" ou "enxugar gelo". Assim fazemos mais por "desencargo de consciência" e desabafo do que qualquer outra coisa.

Quantas vezes você e seus amigos discutiram que as eleições brasileiras são fraudadas e a urna eletrônica não é confiável? Pior, alguns "sabem" até o culpado, é sempre a esquerda brasileira o "bode expiatório". E no futebol? Inúmeras vezes discutimos o famoso "Pix da Tia Leila" para juízes ajudarem o Palmeiras, que o Verdão não tem Mundial, se foi ou não pênalti ou que a maioria dos árbitros, por "interferência" da Globo e CBF, só ajudam Flamengo e Corinthians. Sobre religião, então, nem se fala, para os menos católicos e "direitistas", o Papa Francisco é comunista e só recebe governantes da esquerda, devia falar menos e olhar mais para o povo da sua Argentina. Para os católicos mais crédulos, ele é imparcial e legítimo representante de Deus na Terra. Os não evangélicos acham que pastores só se preocupam com o Dízimo e os "verdadeiros irmãos" defendem que o valor arrecadado é sempre por uma boa causa... vai entender. E a Ordem Mundial? Essa, para os que acham não ser Fake, é sempre que o responsável por tudo que ocorre de ruim no mundo, mas quem já teve certeza de quem são seus membros, seu presidente ou local da sua sede? Ninguém, né?!

A malfadada corrupção é outro motivo de muita discussão, todos concordam que existe, mas quem no boteco já provou que fulano ou beltrano é corruto? Algumas vezes até foi provado, não pelos botequeiros, só que depois a Justiça, outro segmento muito falado e quase consenso não ser imparcial, "descondena por falta de provas", mesmo corruptos sendo flagrados com dinheiro na cueca. Para muitos, o Exército Brasileiro é eficiente e patriota, para outros são "melancias", verde por fora e vermelho por dentro. A cerveja é mais um motivo de discussão, são dois extremos, ou e "água de batata" ou "néctar dos deuses", uns acham que são boas porquê são produzidas com malte selecionado e "água de Agudos" ou ruins por serem de marcas pouco badaladas, só existe consenso quando dizem que a melhor cerveja é aquela estupidamente gelada, a chamada "canela de pedreiro".