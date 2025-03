Robótica do Sesi Barra Bonita vai para Mundial

Os alunos da equipe de robótica do Sesi Barra Bonita (68 quilômetros de Bauru), a Biotech, foram destaque no 7.º Festival Sesi de Educação, maior competição de robótica do Brasil. Dos dias 12 a 15 de março, os estudantes se reuniram com cerca de 2.500 jovens, que representavam mais de 26 estados, e se destacaram na modalidade First Lego League Challenge (FLL).



Seguindo a temática estabelecida pelo torneio, os oceanos, o time de Barra Bonita fez jus ao nome da equipe e criou um projeto focado em sustentabilidade e tecnologia. A invenção, chamada AquaSystem, possui um filtro e uma rede filtrante, sendo uma ferramenta capaz de contribuir com coletas mais precisas de amostras de água e fitoplânctons, além de ter uma atuação ecológica e de baixo custo.



A tecnologia agradou os avaliadores e o grupo foi o vice-campeão do prêmio Champion's Awards, o maior reconhecimento da FLL, garantindo lugar em Houston (EUA) para a disputa do Mundial de Robótica. "Superamos muitos desafios para desenvolver nosso projeto e garantir a vaga no Mundial", disse o integrante Luiz Felipe Petrizzi.