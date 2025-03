Pederneiras quer fortalecer o cultivo familiar

Pederneiras - Neste sábado (22), às 10h30, a Prefeitura de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru) inaugura o Centro de Distribuição da Agricultura Familiar (CAFS) no Assentamento Horto Aimorés, Gleba I. O evento contará com a presença do deputado federal Vicentinho, que destinou R$ 100 mil para a execução da obra.



O CAFS é um espaço estratégico para fortalecer a agricultura familiar no município. Segundo o Executivo, ele servirá como ponto de armazenamento, distribuição e comercialização dos produtos cultivados pelos agricultores assentados, garantindo maior organização e acesso a mercados locais e regionais.



A prefeitura ressalta que os assentados são formados por famílias de agricultores que receberam terras por meio de programas de reforma agrária. "No Assentamento Horto Aimorés, essas famílias cultivam alimentos de qualidade, contribuindo para a economia local e segurança alimentar da região", diz em nota.