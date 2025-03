Acredito também que investigações policiais bem feitas, de forma isenta, têm condições de elucidar crimes e acontecimentos, ainda que possa haver implicações políticas e históricas importantes.

As circunstâncias da morte de Juscelino Kubitschek em 22 de agosto de 1976 são tão inusitadas, com modificação do veículo acidentado, alteração ou sumiço de laudos, ausência de autópsia certificada e um longo etc, que é difícil não considerar seriamente que tenha sido um atentado.

Espero que a provável reabertura das investigações consiga chegar a conclusões menos fantasiosas do que foram as narrativas até aqui.