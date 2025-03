O ovo e o Lula

O presidente Lula quer encontrar uma explicação para o preço do ovo, mais caro. Segundo ele, não viu nenhuma galinha pedindo aumento para o seu produto. O governo está trabalhando para descobrir quem é o "pelintra" que provocou o aumento no preço do ovo neste país.

A preocupação de Lula nos remete ao eterno dilema: Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? A resposta ao líder petista já foi dada pelos economistas que garantem que ele não vai "descobrir o ladrão que passou a mão no direito do povo brasileiro de comer ovo". A culpa é da lei da oferta e da procura, que não se revoga. O preço do ovo subiu mais de 15%, somente no mês passado.

De acordo com o IBGE, a demanda pelo produto cresceu com a volta às aulas; por causa das exportações devido a problemas com a gripe aviária nos Estados Unidos, além do calor que inibe a produção das poedeiras.