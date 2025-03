Jovem é atropelada na Getúlio Vargas, em Bauru; VÍDEO

Uma jovem de 23 anos foi atropelada por um carro modelo Ford Focus na tarde desta sexta-feira (21), em Bauru. A mulher estava atravessando a avenida Getúlio Vargas, na quadra 3, quando foi atingida pelo veículo que seguia em direção ao Centro. Ela foi resgatada ao Pronto-Socorro Central (PSC) com ferimentos leves e consciente. No entanto, ela reclamava de dores de cabeça e vai passar por exames.



Segundo testemunhas ouvidas no local, ao ser atingida, chocou o quadril com o parabrisas e foi lançada para cima do veículo, onde foi arrastada por alguns metros. O condutor, um homem de 78 anos, estava sozinho no carro e não ficou ferido.



Um amigo que a acompanhava tentou alertar a jovem, que não ouviu e acabou atropelada. Ele não foi atingido por alguns centímetros.