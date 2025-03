Supermercado oferece mais de 100 vagas de emprego em Bauru

Na próxima terça-feira (25), o Confiança Supermercados realiza o evento “Confiança Emprega + Você”, com aproximadamente 100 vagas para todas as 8 unidades da rede em Bauru e também para o setor administrativo e centro de distribuição. São chances para diversos setores como açougue, operador de caixa, empacotador, padaria, rotisserie, limpeza e conservação, e-commerce, repositor de mercearia, depósito, fiscal de prevenção e perdas, manutenção, entre outras. O evento será realizado no Espaço Comunitário Restaurar, das 9h às 17h. Os interessados devem levar o currículo atualizado e a cópia dos documentos pessoais RG e CPF.



A programação de atendimento ao público será por ordem de chegada e com distribuição de senhas. No dia, ainda será oferecido um atendimento especial para estrangeiros, PCDs e melhor idade, garantindo que todos tenham a oportunidade de participar. A ação de empregabilidade irá proporcionar ao candidato a oportunidade de conhecer as vagas oferecidas pela empresa e seus benefícios. Uma excelente chance para recolocação profissional ou até mesmo para o primeiro emprego.



Liliane Adachi, diretora de RH do Confiança Supermercados destaca que o “Confiança Emprega + Você” é aberta aos mais diversos tipos de perfis profissionais, inclusive para quem não têm experiência. “A nossa rede tem uma função social de oferecer às comunidades uma formação profissional, para isso, mantém a Escola de Profissões, que oferece capacitação e treinamentos necessários para começar uma carreira em diversos setores do supermercado. Essa mesma oportunidade de desenvolvimento também é oferecida para nossos colaboradores”, finaliza Adachi.

Serviço

Será das 9h às 17h, no Espaço Comunitário Restaurar, que fica na Gerson França, 1-40, Centro, Bauru. Informações: 14 2108-2024, opção 2.