Adolescente levou sete facadas após briga por bicicleta em Bauru

O adolescente de 16 anos que deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Bela Vista, no início da noite deste sábado (22), em Bauru, vítima de facadas, foi golpeado sete vezes após discussão por causa de uma bicicleta. Os autores também seriam adolescentes e não foram identificados. A vítima segue internada, com quadro estável.



De acordo com o boletim de ocorrência (BO), a Polícia Militar (PM) foi acionada pela equipe médica da unidade de saúde, por volta das 18h20, após o adolescente dar entrada na UPA, levado de moto por um familiar, com cinco perfurações nas costas e duas no peito causadas por golpes de faca.



Um dreno teve de ser colocado no tórax do jovem que, apesar do quadro estável, permaneceu internado aguardando possível transferência para hospital. Questionado pelos policiais, ele afirmou que havia brigado com dois adolescentes por causa de uma bicicleta e que acabou esfaqueado por um deles.



A PM chegou a ir até o endereço apontado pelo adolescente como o local do ato infracional, na região do Núcleo Habitacional Fortunato Rocha Lima, mas nenhum vestígio da briga ou do esfaqueamento foi encontrado. O caso, registrado como tentativa de homicídio, será investigado pela Polícia Civil.