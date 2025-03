Bauru: Polícia Civil acha quase R$ 2 mi em droga em 'casa bomba'

Operação coordenada pela Polícia Civil, por meio da 2.ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (2.ª Dise) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru, resultou, nesta sexta-feira (22), na localização de quase R$ 2 milhões em crack e cocaína sob um piso falso em uma "casa bomba" no Jardim Petrópolis utilizada por organização criminosa para armazenar drogas. Um homem de 42 anos, que admitiu fazer entregas diárias do entorpecente, recebendo R$ 80,00 por viagem, foi preso em flagrante.



Segundo o delegado titular da 2.ª Dise/Deic Marcelo Bertoli Gimenes, investigações realizadas há alguns meses pela Especializada resultaram na descoberta de um esquema de distribuição de drogas por parte de M.R.S.. Nesta sexta, com autorização judicial, mandados de busca foram cumpridos em diversos endereços e uma das equipes viu quando o investigado saiu em seu VW/Jetta uma casa na Vila São João do Ipiranga e seguiu até outro imóvel, no Jardim Petrópolis.



Outra equipe, que já estava no endereço, foi avisada e abordou o suspeito assim que ele entrou com o carro na garagem. Questionado se havia entorpecentes no local, ele negou. Os policiais civis iniciaram as buscas na residência e, em um primeiro momento, não encontraram nada. Quando os trabalhos já estavam sendo encerrados, os investigadores desconfiaram de uma parte do piso da lavanderia nos fundos que apresentava a cor diferente do restante do piso do quintal.



Quando a equipe bateu com um objeto no local, que tinha um rejunte novo, percebeu que havia uma parte oca. Após a raspagem do rejunte, o piso foi quebrado e uma tampa de metal foi visualizada. Debaixo dela, havia uma espécie de depósito, revestido com metal, onde foram encontrados 8,8 quilos de cocaína pura e cerca de 77 quilos de crack. No local, também havia várias caixas de celulares e quatro aparelhos, indicando uma rotatividade entre os membros do grupo.



O investigado confessou que ganhava R$ 80,00 por entrega de droga e que fazia entre cinco a dez viagens por dia. De acordo com ele, o imóvel havia sido alugado por um traficante com o objetivo apenas de servir como depósito do entorpecente. No atacado, o delegado revela que o valor da cocaína é estimado em cerca de R$ 264,9 mil e, o do crack, em R$ 1,5 milhão. "Em preços do atacado, o volume de droga apreendido representa cerca de R$ 1.808.700,00", conta.



Já no varejo, segundo o titular da 2.ª Dise/Deic, onde uma grama de cocaína resulta em três porções para a venda, por R$ 10,00 cada, e uma grama de crack é suficiente para produzir seis porções, também vendidas a R$ 10,00 cada, a apreensão representa um prejuízo de mais de R$ 20 milhões para o crime organizado em Bauru. M.R.S. foi levado à Deic e autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, ficando à disposição da Justiça.