Bauru: adolescente é esfaqueado e levado à UPA e PM é acionada

Um adolescente de 16 anos deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Bela Vista, no início da noite deste sábado (22), com duas perfurações causadas por golpes de faca. A Polícia Militar (PM) foi acionada e a ocorrência foi registrada no plantão policial.



De acordo com o que foi apurado pela reportagem, a PM foi acionada pela equipe médica da unidade de saúde por volta das 18h20. Com ferimentos no tórax e nas costas, o adolescente permaneceu internado para atendimento.



O crime teria ocorrido na região do Núcleo Habitacional Fortunato Rocha Lima. Um familiar socorreu a vítima e a levou até a UPA. Ainda não há informações sobre o autor dos golpes e nem sobre o atual quadro de saúde do adolescente.



O JCNET/Sampi acompanha o caso