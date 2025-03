Tributo à dupla 'Jorge e Mateus' agita o Alameda

Fim de semana mais que especial para os fãs do sertanejo universitário. Neste sábado-feira (21), tem um supertributo da dupla "Jorge e Mateus". E quem comandará o som serão os cantores Claudio e Alex. Uma noite para curtir os grandes sucessos desses ícones da música como "Duas Metades", "Propaganda", "Coração Calejado", "Louca Saudade", "A Hora é Agora" e muitas outras canções que irão agitar o público.



Serviço



Tributo à "Jorge e Mateus", com a dupla Claudio e Alex, será neste sábado (22), a partir das 20h. Couvert artístico a partir de R$ 24,90 (1.º lote), R$ 29,90 (2.º lote) e R$ 34,90 (3.º lote).



Ingressos no próprio Alameda ou no site www.ingressosalameda.com.br. Alameda Rodoserv Center fica na Rua Luiz Levorato, 1-55 (Altura do Km 335 da Marechal Rondon). Mais informações pelo telefone 14 3321-5000.