Jô Moura comanda Samba da Meia-Noite neste sábado

O Divo's Bar recebe, neste sábado (22), o Samba da Meia-Noite, que será comandado pela cantora Jô Moura. O repertório vai entoar canções que reverenciam o samba, as cantigas, a cultura e os tambores. O evento está marcado para às 21h e contará, ainda, com os músicos Adílio Nascimento, Davi Ladin, Wyahara Vital, Lúcia Borges, Júlio de Xangô e convidados.



De acordo com Jô Moura, o Samba da Meia-Noite foi criado em 2017 e é um projeto itinerante que já passou por diversos espaços de Bauru. "O trabalho consiste em um samba que puxa cantigas de antigamente, como Joselina e Clementina. É um samba que traz o terreiro e a ancestralidade, tambores, palmas, violão e cavaco". Ela conta que o repertório traz Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Clara Nunes, Beth Carvalho e outros artistas.



O grande diferencial da noite acontece à meia-noite, quando os músicos fazem uma saudação a Zé Pelintra, figura das religiões de matriz africana associada à boêmia, amizade e felicidade. Velas são acesas, palmas são batidas e o público é envolvido em uma homenagem que mistura tradição e festa.



SERVIÇO



O Samba da Meia-Noite ocorre no sábado (22), a partir das 21h, no Divo's Bar. O espaço fica na avenida Nações Unidas, 29-40, Jardim Panorama. Mais informações em (14) 98222-7864.