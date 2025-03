Piratininga faz ação no Dia da Síndrome de Down

Nesta sexta-feira (21), a Prefeitura de Piratininga (13 quilômetros de Bauru) convida toda a comunidade, empresas, instituições e repartições públicas e privadas a participarem de campanha especial em celebração ao Dia Mundial da Síndrome de Down. A proposta é que todos usem meias descombinadas, coloridas e divertidas, em um gesto simbólico de inclusão.



A iniciativa, promovida pela Coordenadoria de Educação, por meio do Atendimento Educacional Especializado (AEE), se molda na campanha internacional "Lots Of Socks", que significa "Muitas Meias".



A ação foi inspirada no fato de que os cromossomos possuem formato semelhante ao de meias, e seu objetivo é conscientizar sobre a importância de reconhecer e celebrar as diferenças.



"A ideia é que, ao usarem as meias trocadas, as pessoas passem a fazer parte desse universo, praticando a inclusão e contribuindo para a disseminação de informações sobre a síndrome de Down", ressalta a coordenadora de Educação, Nelma Parizoto.



Para apoiar a campanha, uma empresa de chocolates de Piratininga doou dois pares de meias coloridas para serem entregues a duas crianças carentes, que não possuem um par colorido para participar da ação.



DIVULGAÇÃO



Todos que utilizarem meias descombinadas podem fotografar e fazer uma postagem no stories do Instagram marcando o perfil da Prefeitura de Piratininga, que é o @piratininga.sp, para que o conteúdo seja repostado.