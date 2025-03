Mulheres são presas por furtarem calcinhas de loja em Bauru

Duas mulheres, uma de 27 anos e outra de 19, foram presas em flagrante, na noite desta segunda-feira (24), em Bauru, após furtarem uma loja de departamentos, no Jardim Contorno. Ao deixarem o local, elas foram contidas pelos funcionários, que acionaram a Polícia Militar.



Segundo o boletim de ocorrência, as suspeitas furtaram três kits de calcinhas, três blusas de moletom e duas calças jeans, totalizando R$ 519,97 em mercadorias.

Ainda de acordo com o registro policial, as câmeras de monitoramento do estabelecimento registraram o momento em que uma das mulheres colocava as roupas em uma bolsa, enquanto a outra tentava obstruir a visão da câmera de segurança, sem sucesso.



Essas imagens, inclusive, podem ser publicadas na página nacional da loja no Instagram, pois o estabelecimento expõe os furtos em suas redes sociais.



Ambas foram encaminhadas ao Plantão Policial, onde o delegado plantonista ratificou as prisões. As mulheres permaneceram à disposição da Justiça.