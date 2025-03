Colisão na Rondon deixa homem gravemente ferido em Bauru; VÍDEO

Uma colisão traseira envolvendo dois caminhões deixou um homem gravemente ferido no fim da tarde desta segunda-feira (24) na rodovia Marechal Rondon, no trecho urbano de Bauru. A vítima estava no banco do passageiro do veículo que atingiu a traseira de um bitrem carregado com eucaliptos.



Com fraturas e hemorragia em uma das pernas, o homem ficou preso nas ferragens e foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu. Apesar dos ferimentos graves, ele estava consciente quando foi levado por uma unidade de suporte avançado (USA) do Samu ao Hospital da Unimed.



O acidente foi registrado por volta de 16h50, no quilômetro 341 da pista expressa da Rondon, no sentido Bauru-Agudos. Por motivos a serem esclarecidos, o condutor do Volkswagen 17230 Constellation, carregado com garrafas de cerveja em caixas, atingiu a traseira do bitrem. Com o impacto, a cabine do caminhão, pertencente a uma distribuidora de bebidas de Bauru, ficou destruída.



O ajudante ficou preso nas ferragens e foi necessário uso de equipamentos hidráulicos para sua remoção. Todo o trabalho, incluindo a estabilização para que pudesse ser transportado ao hospital, demorou cerca de 20 minutos.



“Ele apresentava hemorragia e múltiplas fraturas na perna direita - no fêmur, tíbia, fíbula - e no pé. Além disso, a pelve estava bastante instável, com suspeita de fratura. Precisamos fazer dois torniquetes na perna, mas ele estava consciente, conversando, aguentando bem a dor. Foi um guerreiro”, detalha o tenente Vinícius Alexandre Burin, do Corpo de Bombeiros.



Já o motorista sofreu ferimentos leves e saiu do veículo caminhando. Ele foi levado por uma viatura da concessionária ViaRondon ao Pronto-Socorro Central (PSC). O condutor do bitrem não teve lesões.



Ao todo, cinco viaturas dos Bombeiros, a USA do Samu e uma ambulância da Via Rondon, além de equipes da concessionária e da Polícia Rodoviária, foram mobilizadas para o atendimento da ocorrência. O trânsito na pista principal da Rondon, no sentido Bauru-Agudos, ficou totalmente interditado por mais de uma hora, o que resultou em um grande congestionamento no trecho.



Após o socorro das vítimas, a faixa de rolamento esquerda foi liberada e, com a retirada do caminhão por um guincho até o acostamento e a limpeza da faixa direita, onde o acidente ocorreu, o tráfego foi normalizado.