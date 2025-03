De acordo com Martha Medeiros, "Todo dia é uma ocasião especial. Guarde apenas o que tem que ser guardado: lembranças, sorrisos, poemas, cheiros, saudades, momentos".



Há momentos para tudo... Por exemplo, agora estou ouvindo Paula Fernandes, com suas músicas bonitas...



Há momentos em que nos pegamos com o pensamento distante, longe, esparsos no tempo, sem conexão com o que estamos sentindo. Às vezes, momentos em que o corpo está presente, mas a cabeça distante, mil km distante... Momentos felizes, quando juntos estamos com a família, tendo os filhos com as noras e netos presentes.



E deslumbramos momentos que imaginamos sempre em que os filhos trocam informações, sonhos e lembranças do passado, sempre com detalhes que nos assustam de tanta perfeição e a riqueza das descrições do que há muito tempo ocorreram.



Momentos em que você vê uma foto de um sr. de 74 anos com a filha... e você compara a foto com a sua de 75 anos, e vê uma diferença que assusta, e agradece a Deus por ter permitido que o seu semblante esteja em melhores condições...



Momentos em que você pensa que podia ter feito mais, trabalhado mais, produzido muito mais, e não o fez.



Momentos inesquecíveis que são guardados na memória, mas que com o passar do tempo tornam-se lembranças apagadas.

Momentos que eu gostaria que fossem reprisados na memória, mas que não há como, pois a memória é algo que tem um arquivo onde são armazenados os acontecimentos do presente e do passado mas, as vezes meio que apagados.



Memória é um termo que se refere a uma capacidade mental, cuja função é codificar, armazenar e recuperar informações. E aí está nesse "recuperar informações" que se torna difícil para o cérebro humano.



Momentos são flashs que como relâmpagos nos trazem sensações agradáveis ou não, lampejos de passados remotos ou nem tanto, mas que nos dão a sensação de revivermos aqueles momentos... Ah... os momentos!!!!..