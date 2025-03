Detento que não retornou da 'saidinha' é capturado em Botucatu

Botucatu - Operação conduzida pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), na manhã desta quinta-feira (20), resultou na prisão de um detento de 20 anos que havia sido beneficiado pela saída temporária, mas não havia retornado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) Osasco II, onde cumpria pena por tráfico de drogas.



Segundo a Polícia Civil, o preso deveria ter regressado à unidade prisional no dia 17 de março, o que não ocorreu. Ele foi capturado por equipes do Grupo de Operações Especiais (GOE) e do Grupo de Investigações em Área Rural (Giar) no Distrito de Rubião Júnior e permaneceu à disposição da Justiça.