Grupo é sentenciado por roubos e pega mais de 140 anos de prisão

Avaré - Após denúncia oferecida pela promotora de Justiça Giovana Godoy, quatro homens e duas mulheres foram condenados por participação em roubos a uma loja de variedades e uma joalheria em Avaré (120 quilômetros de Bauru). Somadas, as penas fixadas pelo magistrado Leonardo Menino ficaram em torno dos 140 anos de prisão, em regime inicial fechado para todos os réus. Eles não poderão recorrer em liberdade.



De acordo com o Ministério Público (MP), os criminosos responderam por roubo majorado pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e pela restrição da liberdade das vítimas, assim como por associação criminosa armada voltada especificamente para a prática de crimes hediondos.



A Promotoria demonstrou nos autos que, em 28 de novembro de 2021, parte dos criminosos rendeu os funcionários de uma loja e se apropriou de malote contendo R$ 8.685,24. Eles levaram ainda aparelhos eletrônicos que estavam nas vitrines, além do celular de uma das vítimas.



Já em janeiro de 2022, o bando invadiu uma joalheria dias depois de alguns réus terem visitado o local se passando por clientes com o objetivo de analisar o estabelecimento. De lá, foram roubados itens como um colar, uma balança e a aliança de uma vítima, que simulou problemas de saúde para distrair os criminosos, fugir e gritar por socorro.