Homem morre após colisão entre carro e caminhão na rodovia SP-255

Pratânia - Um homem de 52 anos morreu, na noite desta quarta-feira (19), após ter o carro que conduzia atingido por um caminhão quando tentava atravessar a rodovia João Mellão (SP-255), no quilômetro 214 mais 250 metros, em Pratânia (70 quilômetros de Bauru). A passageira, de 47 anos, ficou gravemente ferida e foi conduzida a um hospital na região.



Segundo informações do site da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o acidente ocorreu por volta das 21h35. Por motivos a serem esclarecidos, o Cobalt onde estavam as duas vítimas foi atingido transversalmente por um caminhão carregado com chopp, que trafegava no sentido sul, quando atravessava a rodovia.



Após a colisão, o carro foi arrastado por cerca de 40 metros. O condutor A.A.O. foi socorrido e levado ao Hospital da Casa Pia São Vicente de Paulo, em São Manuel, mas não resistiu e teve e morte constatada por volta das 23h. A passageira segue internada em estado grave. As circunstâncias do acidente serão investigadas.