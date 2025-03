Jaú: carga de carreta cai em alça de rodovia e interdita trânsito

Um caminhão carregado com milhares de rolos de papel toalha derrubou parte da carga na alça de acesso e também na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), em Jaú (47 quilômetros de Bauru). Depois que um compartimento do veículo se rompeu, na altura da avenida Deputado Zien Nassif, o trecho precisou ser totalmente interditado no sentido rodovia-cemitério.



A Polícia Militar Rodoviária e o policiamento do perímetro urbano estiveram no local. O tráfego foi desviado para a marginal. Neste momento, a carga está organizada no canteiro central, segundo o Centro de Controle de Informações da Artesp.