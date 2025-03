Fernando Paluan faz concerto de piano nesta quinta

Com interpretações sensíveis, o pianista Fernando Paluan se apresenta nesta quinta-feira (20), às 20h, no Santuário Sagrado Coração de Jesus, em Bauru, com um repertório que promete emocionar e exaltar a beleza não apenas de obras de artistas mundialmente conhecidos, mas também de compositores latino-americanos, incluindo Miguel Ângelo Ruiz e Nida Marchione, que fizeram carreira na cidade.



Ex-professor do Unisagrado, Paluan retorna a Bauru para inaugurar a temporada 2025 do projeto "Cultura do Coração", da Paróquia Universitária do Sagrado Coração de Jesus. O evento é gratuito, mas os organizadores pedem, a quem puder, a doação de um litro de leite. A arrecadação será destinada a associações assistenciais do município. O Santuário fica na rua Benedito Moreira Pinto, 7-2, Jardim Panorama.