Ronaldo Fenômeno, um grande jogador dentro de campo, anunciou dia 13.3.25 que desistiu de concorrer à Presidência da CBF porque não conseguiu apoio dos presidentes das Federações Estaduais somente utilizando seu nome dentro de campo. Tentou contato com as 27 entidades, encontrou as portas fechadas em 23 e somente quatro responderam, e não o apoiaram para sua candidatura.



Engraçado a vontade dele de ser presidente. milionário, com jogos de bets e o Real Valladolid da Espanha que está na iminência de cair para a 2ª divisão espanhola, foi considerado persona non grata na cidade, muitos o chamaram de oportunista, que queria somente ganhar com o time.



Quem não se lembra do jogador Ronaldo junto com o presidente Lula, que três anos antes da Copa do Mundo no Brasil alegaram que não se faz Copa do Mundo, construindo hospitais em lugar de estádios, que foram construídos e viraram elefantes brancos e o povo pagou a conta, como aconteceu também com as Olimpíadas no Brasil. Prometeram BRT para todas as Sedes dos Grupos e menos de 20% foram construídos.



Essa não deu, Ronaldo, e também você ganhou muito com o futebol brasileiro e fez pouco pelo social, a não ser uma escolinha na periferia do Rio de Janeiro, que hoje poucos sabem se funciona ou não. Isso é o Brasil, que hoje se arrasta com as SAFs.



E o povo ainda vai nos estádios.