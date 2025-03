Netanyahu só quer guerra

O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, já condenado por corrupção e crime de guerra pelo Tribunal de Haia, pelo jeito não está preocupado com a volta dos 55 últimos sequestrados (boa parte já sem vida) em poder do Hamas.



E menos ainda de um cessar-fogo definitivo na Faixa de Gaza. Se estivesse preocupado não teria voltado a atacar de forma brutal com seu exército a Faixa de Gaza, que no primeiro ataque pós acordo de cessar-fogo, somente num dia matou mais de 400 palestinos, e um gato pingado de líderes do Hamas.



Sem falar que nesta guerra insana além dos 1.200 israelenses brutalmente assassinados pelo Hamas, o exército de Netanyahu, impiedosamente, deixa um rastro de milhares mortos no Líbano, incluindo mais de 55 mil palestinos, na maioria inocentes.



Além do triste saldo de milhares de feridos, mutilados, e sem eira nem beira. E agora que tem ao seu lado um incendiário e grande aliado como o presidente do EUA, Donald Trump, esse primeiro-ministro de Israel, certamente, menos ainda ouvirá os clamores do povo de Israel, pelo fim desta guerra e volta dos últimos sequestrados...