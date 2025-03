Lions promove nova edição do Respira Tietê em Pederneiras

Nestes dias 21 e 22 de março acontece mais uma edição do Respira Tietê, promovido pelo Lions Club de Pederneiras. Na sexta-feira (21), será realizada a Exposição/Palestra Memórias da Rio Tietê, no Teatro Municipal, a partir das 14h, com a participação de alunos das Escolas Municipais, Sesi, Apae e outras entidades.



No sábado (22) - Dia Mundial da Água - acontece na Marina Tietê, a partir das 8h, com a participação de estudantes e da comunidade, a soltura de milhares de alevinos no Rio Tietê.



A organização é do Lions Club de Pederneiras com apoio da Secretaria de Educação e do Projeto Memórias do Rio Tietê.