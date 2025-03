Fat Family canta Tim Maia no Sesc Bauru

O Sesc Bauru oferece um motivo especial para quem quer aproveitar a noite desta quarta-feira (19), pois a partir das 20h, o Fat Family Canta Tim Maia no Ginásio da Unidade.



O grupo brasileiro conhecido por suas vozes potentes, gingado e sonoridade, que foi fenômeno nos anos 1990 e 2000, com sucessos como "Jeito Sexy" e "Eu não Vou"; retornou aos palcos em 2023 celebrando os 25 anos de trajetória.



Atualmente composto pelo trio de irmãs, Suzete, Katia e Simone, nesse novo show, o Fat Family homenageia um dos seus principais influenciadores musicais, o rei do soul, Tim Maia.



Alinhando o tom da voz grave do cantor para a tonalidade das três vozes femininas, o repertório traz grandes sucessos de Tim Maia, tais como "Descobridor dos Sete Mares", "Me dê motivo", "Primavera", "Azul da Cor do Mar", "Gostava Tanto de Você", entre outros.



Os ingressos podem ser adquiridos via venda online no app Credencial Sesc SP ou centralrelacionamento.sescsp.org.br e, presencialmente, nas bilheterias do Sesc (com agendamento de horário pelo app).



Valores



R$ 15,00 (credencial plena) para trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo credenciado no Sesc e dependentes; R$ 25,00 (meia entrada) e R$50,00 (inteira) para os demais interessados. Classificação etária 12 anos.



Serviço



O Sesc fica na Av. Aureliano Cardia, 6-71. Mais informações pelo telefone (14) 3235-1750 de terça a sexta, das 13h às 22h; sábado, domingo e feriado, das 10h às 19h; ou pelo Portal sescsp.org.br/bauru.