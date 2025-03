Avaí: Sebrae faz curso para capacitar indígenas

Capacitar os indígenas de quatro aldeias de Avaí (39 quilômetros de Bauru) para a mediação e condução de visitas voltadas ao turismo cultural e comunitário na região, contribuindo para geração de renda. Esse é o objetivo do curso "Turismo Cultural: Mediação de Visitas", promovido pelo Sebrae-SP em parceria com a Prefeitura de Avaí.



Doze representantes das aldeias participaram da primeira aula, no início deste mês, na Aldeia Ekeruá. A qualificação é realizada de forma presencial, com carga horária diária de quatro horas, ao longo de 11 dias.



As aulas ocorrem até 25 de março, e abordam temas como estratégias de mediação, comunicação expressiva, escuta ativa, promoção do senso crítico e ampliação estética e perceptiva do conhecimento.



Além disso, são apresentadas noções sobre mercado de trabalho, espaço urbano e expositivo, história da arte e cultura brasileira, perfis de visitantes, acessibilidade e infraestrutura. Os indígenas também aprendem a elaborar roteiros de visitação e a apresentar peças de artesanato e itens culturais.



O curso inclui ainda atividades voltadas à análise e coleta de dados sobre o contexto local. A capacitação será concluída com uma oficina de gestão financeira, nos dias 27 e 28 de março.