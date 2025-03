Boraceia receberá R$ 1 milhão para o Parque do Tietê

Boraceia - O prefeito de Boraceia (41 quilômetros de Bauru), Marcos Bilancieri, assinou na última semana convênio que liberou R$ 1 milhão para o município, através do FID (Fundo de Interesses Difusos), visando à execução das obras da segunda parte do Parque do Tietê, que contempla espaços de lazer.

Bilancieri também entregou ao governador Tarcísio de Freitas, o Projeto 50 , que contempla a expansão da avenida Prefeito João Sinatura, contornando a cidade até chegar na rodovia César Augusto Sgavioli (SP-261), retirando todo o trânsito de veículos pesados que hoje passam pelo Centro.