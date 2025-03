61 anos do Lions Clube Agudos

São 61 anos de Fundação (19/03/1964), com muitas realizações e grandes desafios, são horas e horas de serviço voluntários que não daria como medir o impacto desses serviços na vida das pessoas que foram atendidas por esses (as) companheiros (as) e domadoras e por todos aqueles que passaram por aqui como nosso querido Nelson Assad Ayub e também o PDG Luiz Alfredo Bigarelli Junior ambos "in memoriam", pois, todos deixaram sua marca, o servir de maneira desinteressada, não deixando de lado os Leo que representa a nossa juventude, que são o presente inovador, cheio de gás e garra.



O Lions Clube de Agudos, é uma referência em servir, pois, homens como o Sócio Fundador Décio Scimini, Ayrton Lauris, Alcindo Pereira de Moraes, Silvio Amato e outros 13 tiveram a visão e coragem de fazer algo além do seu tempo (visionários), pois, a semente que eles plantaram, hoje é uma árvore que dá frutos e que permanece dentro dos seus propósitos que: organizar, coordenar, criar, promover, interessa-se, unir, proporcionar e encorajar pessoas a servir, pois, as causas são o alivio a fome, o meio ambiente, o diabetes, o câncer infantil, a juventude, a visão, além dos esforços humanitários e socorro após as catástrofe, isso é feito em nosso Clube de Serviço e no Mundo, pois, onde há uma necessidade há um leão. Lions Internacional fará 108 anos, em outubro.



O nosso objetivo e atender mais de 1,5 milhão de pessoas, meta essa que todos os voluntários buscam, dedicando o tempo, a habilidades e os recursos financeiros, pois a finalidade é o bem comum. Portanto, é fundamental reconhecer o Companheiro José Roberto Corrêa e sua família, com 26 anos de Clube, é Companheiro Melvin Jones, o maior Reconhecimento dado ao um Leão ativo, que passou por vários cargos e funções dentro do Clube e do Distrito LC-8, pois, sua dedicação é incansável, extremamente prestativo, sempre disponível, pois, com sua experiência tem equilibrado os anseios do Clube, pois, há uma juventude que deseja realizar e fazer, pois, são 44 mãos, 22 associados, que desejam deixar a sua marca.



São: homens, mulheres e jovens que não deixam de participar das reuniões calorosas e das atividades promovidas em parcerias com a comunidade e as entidades sem fins lucrativos. São 22 cabeças que buscam soluções aos problemas e respostas as questões da nossa comunidade, pois, a desigualdade esta aí e foi ela a Causa que levou a criação do Lions Internacional 1917 pós a 1ª Guerra Mundial e 1964 a Fundação do Lions Clube de Agudos. Portanto, felicidades e muitos anos de vida, que possamos logo comemorar os nossos 100 anos aqui em Agudos, pois, nosso lema é servir, que Deus nós de força para isso e que novas pessoas que desejam fazer o bem venha fazer parte desse movimento que está sempre preocupado com o próximo.