Mulher que manteve cães em ambiente sujo é presa em Botucatu

Botucatu - Uma mulher de 21 anos foi presa em flagrante pela Polícia Civil, nesta terça-feira (18), na Vila Santana, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), após ignorar recomendação por escrito de veterinária municipal para manter seus cães em um ambiente limpo. Os animais também estavam desidratados, com carrapatos, magros e com pouca água e comida. Um deles apresentava quadro febril.



De acordo com o registro policial, em fevereiro, durante atendimento a denúncia de maus-tratos, veterinária do Departamento de Proteção Animal (DPA) de Botucatu encontrou duas cadelas em meio a muita sujeira e orientou a tutora por escrito a providenciar a limpeza do local. Na ocasião, uma delas foi encaminhada para castração.



Nesta terça, a equipe voltou ao imóvel e constatou que o espaço estava mais sujo e que os cães não tinham água e comida suficientes, e estavam infestados de carrapatos. Segundo o BO, um filhote apresentava febre e a cadela adulta, que foi castrada, estava magra e não havia tomado de forma correta medicamentos pós- cirúrgicos.



Um policial civil foi acionado e a tutora dos animais foi presa em flagrante por maus-tratos, crime sem direito à fiança. Após o registro da ocorrência, a mulher permaneceu detida na Cadeia Pública de Itatinga aguardando a apresentação na audiência de custódia. Já os cães foram conduzidos ao DPA para avaliação e tratamento.