Polícia apura se jovem que morreu após queda de moto foi agredida

Jaú - A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Jaú (47 quilômetros de Bauru), apura se uma mulher de 28 anos, que deu entada na Santa Casa da cidade no último domingo (16) após supostamente sofrer um acidente de moto, teria sido vítima de espancamento por parte do companheiro. Ela não resistiu e morreu nesta terça-feira (18).



Keite Rafaela Dias Garcia estava internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa com um quadro de traumatismo craniano. Ela foi levada até a unidade por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



Posteriormente, de acordo com a Polícia Civil, familiares da vítima procuraram a DDM dizendo que a mulher provavelmente havia sido vítima de agressão física por parte do companheiro e que a lesão sofrida poderia ser decorrente do espancamento.



Nesta terça-feira, ela acabou não resistindo. Segundo a polícia, um inquérito foi instaurado para apurar os fatos e esclarecer se as lesões sofridas pela vítima, que resultaram em sua morte, foram causadas pelo acidente ou por eventual agressão.