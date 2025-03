Idosa assaltada em rua de Bauru tem quadro irreversível

A idosa que foi assaltada por dois homens e bateu a cabeça ao ser jogada no chão, quando voltava para casa, no Jardim Bela Vista, em Bauru, após sair de um supermercado, está com quadro de saúde irreversível. "Ela não deve acordar, está vegetativa", desabafaram familiares, revoltados com a situação da aposentada Laíde de Sousa Jacob, de 77 anos, “presa” a uma cama de hospital há um mês.



Um dos ladrões chegou a ser liberado pela Justiça para responder pelo crime em liberdade, depois de se apresentar voluntariamente, temendo a grande repercussão do caso. No entanto, nesta terça-feira (18), após decisão judicial, ele foi preso, informa a família. O segundo envolvido, que já tinha cometido crimes semelhantes, está detido desde o dia 25 de fevereiro, de acordo com a polícia.



Conforme o JCNET noticiou, no dia 18 de fevereiro, com base em boletim de ocorrência, Laíde não percebeu que estava sendo perseguida pela dupla, inclusive dentro de um coletivo. Foi abordada na rua Nicola Avalone, depois de desembarcar do veículo na rua Vitória e caminhar por algumas quadras. O crime foi flagrado por câmeras de segurança de imóveis, ao longo do trajeto. Os dois homens foram atraídos por uma corrente de ouro e brincos usados pela vítima. O roubo assustou a população do Jardim Bela Vista e gera revolta na cidade desde então.

Indignação

A nora de Laíde, Elizangela Jacob disse que a família está emocionalmente destruída. “Indignação! Este é o sentimento que eu e minha família estamos sentindo. Um absurdo!”, publicou nas redes sociais.



Ainda segundo Elizangela, Laíde trabalhou honestamente por 40 anos e se aposentou com um salário mínimo. “Ela é uma mulher supervaidosa e ativa. Cuidava do marido, Walter, que está debilitado”, também escreveu a nora da vítima.



Nesta terça-feira (13), ao JCNET, ela relatou que surgiu um sopro de esperança porque Laíde chegou a abrir os olhos, mesmo que olhando sem reação, mexeu um dos ombros, mas contraiu uma bactéria muito forte e foi internada no isolamento do Hospital de Base. O quadro, além de irreversível, agora também é considerado grave devido a esta bactéria.

Prisões

A Polícia Civil de Bauru prendeu o primeiro suspeito, um homem de 28 anos, por roubo qualificado, na Praça Rui Barbosa, no Centro. Segundo o delegado Marcelo Goes, titular da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da Deic, esse indivíduo foi localizado graças às imagens de câmeras de segurança.



Ainda de acordo com o delegado, ele já havia sido preso no dia 27 de novembro do ano passado, em razão de um furto a um estabelecimento comercial no Centro de Bauru. Na ocasião, a polícia representou à Justiça pela prisão dele, que foi solto na audiência de custódia, destaca Marcelo Goes.



A Polícia Civil fazia buscas para prender o comparsa, que não teve a identidade revelada, mas diante das diversas exposições do rosto dele nas redes sociais, o próprio indivíduo procurou um advogado e se apresentou nesta terça-feira. Depois, foi preso.