Agudos inicia mutirão de exames

A Prefeitura de Agudos (13 quilômetros de Bauru), por meio da Secretaria de Saúde, deu início a mutirão de exames de ecocardiografia transtorácica e ultrassonografia com objetivo de reduzir a demanda reprimida acumulada nos últimos anos. Segundo informações da pasta, mais de 2 mil pessoas aguardavam por ultrassonografias, enquanto 400 pacientes estavam na fila a espera de ecocardiografias.



Os exames estão sendo realizados aos finais de semana no CIS (Centro Integrado de Saúde Elza Aparecida Silva), unidade equipada para oferecer atendimento ágil e de qualidade.



Os agendamentos devem ser feitos presencialmente na Secretaria de Saúde, localizada na rua Sete de Setembro, 1189, após o retorno dos pacientes com a solicitação médica.



A pasta da Saúde reforça a importância dos usuários manterem dados cadastrais atualizados (como telefone e endereço) com o objetivo de facilitar a comunicação e o agendamento.



Além de reduzir filas, a força-tarefa visa melhorar a eficiência do sistema público de saúde e garantir acesso rápido a exames essenciais para diagnóstico e tratamento, diz a Secretaria.



Segundo a pasta, o número de atendimentos mensais também foi ampliado. Os exames de ecocardiografia passaram de 40 para 120 e procedimentos de ultrassonografia saltaram para 450.



"Estamos desde o primeiro dia trabalhando pela saúde de nossa cidade. Com mais essa ação, vamos continuar trabalhando para reduzir a fila de exames. Ainda temos muito a fazer, mas já estamos conseguindo implantar ações que possam ajudar nossa população", ressalta o prefeito Rafael Lima.