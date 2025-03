Excelentíssima secretária municipal de Assistência Social, senhora Lúcia Rosim. Quando a Prefeita nomeou a senhora Lúcia Rosim para o cargo de Secretária da Assistência Social de Bauru, fiquei em alerta como as outras Instituições, sem imaginar o que ocorreria nos próximos dias com os vulneráveis, hipossuficientes e restritos.



No dia seguinte de sua posse, não me contive e telefonei para marcar uma visita de cortesia, que ainda não aconteceu, mas há de acontecer no seu devido tempo.



Como de praxe de vida e de trabalho, iniciei o ano com força total nos meus projetos e ações educativas e sociais, já que o labor social sem ser permeado pela Pedagogia não atinge sua finalidade.



Fui acompanhando todos os movimentos da Secretaria Municipal de Assistência Social e nas ruas da nossa cidade e, com muita alegria, observei que ela estava se inteirando das situações frágeis que acometem sua pasta.



Não parava; saía com as suas assessoras de um lugar para outro e até casas e abrigo visitou, incluindo o Centro POP, onde sentiu que muitos não tinham onde morar e como viver com dignidade.



Até procurou um lugar adequado para uma criança deficiente que encontrou nas suas andanças investigativas e profissionais.



Acredito que ela tenha, com o seu senso humanitário, mapeado as situações nevrálgicas e frágeis necessitadas de gestão urgente.



Lembrei que, como professora, as minhas ações assistencialistas resgataram muitas crianças, jovens e adultos para a educação e enfrentamento da miséria!



Coordenando o Projeto de Desfavelamento do Prefeito Antônio Tidei de Lima, na função de Coordenadora Educacional, aprendi que, tendo oportunidades, todos têm seus momentos de atuação e transformação humanitária.



Concluindo, quando se aprende a fazer, os diplomas e títulos são dispensáveis. É só começar e mostrar para que veio.



Várias entidades estão elogiando Dona Lúcia Rosim pela presença nos lugares que precisa estar junto ao povo e pelo interesse em desenrolar fatos parados ou engavetados dos menos favorecidos pela sorte.



As pessoas com boa vontade e com o desejo de servir ao próximo, conseguem seus objetivos com determinação, experiência e conhecimento.



Desejo, por fim, uma jornada de muito êxito e transformação social, excelentíssima secretária. Conte comigo e com a Apiece para isso!